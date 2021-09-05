اتحادية جيبوتي: الهزيمة الثقيلة كانت أمام أحد أفضل منتخبات العالم

قدمت اتحادية جيبوتي اعتذارها لجماهيرها، عقب الهزيمة الثقيلة التي منيّ بها منتخب بلادها، أمام “الخضر” بثمانية أهداف لصفر..

وقالت إتحاديه جيبوتي، في بيان لها على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الهزيمة كانت ثقيلة، أمام بطل إفريقيا، الذي يعد من بين أفضل المنتخبات في العالم.

كما أكدت اتحادية جيبوتي، أن اللعب بعشرة لاعبين، بداية من د23 من اللقاء، عقد المأمورية، أمام منتخب يحقق سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة.

ورأت اتحادية جيبوتي، أن المنتخب يمر بفترة صعبة، تتطلب تضامنا كبيرا من الجماهير، قبل أن تضيف في بيانها: ” سنعمل على تحسين النتائج مستقبلا، والهزيمة لن تثنينا عن مواصلة تطوير كرة القدم في بلادنا، من خلال مراكز التكوين، واستقدام مؤطرين في المستوى”.

ويتواجد منتخب جيبوتي في المغرب، تحسبا لمواجهة النيجر أمسية الاثنين، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 .