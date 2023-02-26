اتحادية كرة اليد تعلن عن فتح باب الترشح لمنصب مدير تقني وطني

على طريقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أعلنت إدارة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن فتح باب الترشح لتولي منصب مدير تقني وطني للاختصاص. وأوضحت الهيئة الفدرالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنها تعلم عن فتح باب الترشح للمهتمين بمنصب المدير التقني الوطني على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، على طريقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم التي اختارت مصطفى بسكري مدير فني وطني.

ونوهت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد إلى انه ينبغي على المترشحين المهتمين إرسال طلبات المشاركة مرفوقة بشهاداتهم وسيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالاتحادية، وذلك قبل 20 مارس 2023.

وفي موضوع منفصل، أكدت إدارة ذات الهيئة الفدرالية، في مراسلة لرؤساء أندية القسم الممتاز والقسم الأول (رجال وسيدات)، على ضرورة توقيع وثيقة الالتزام بالمشاركة في منافسة كأس الجزائر لكرة اليد. ونشرت الهيئة الفدرالية لكرة اليد في بيان، مساء الجمعة، قالت فيه:” في إطار بعث نسخة كأس الجزائر 2023/2022، نتشرف بإرسال استمارة مرفقة إليكم تتعلق بالتزامكم بالمشاركة في المسابقة المذكورة”.