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رياضة

اتحادية كرة اليد تكشف سبب غياب بوشكريو عن مباراة العراق

عمر سلامي
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اتحادية كرة اليد تكشف سبب غياب بوشكريو عن مباراة العراق
أرشيف
صالح بوشكريو

أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أن المدرب بوشكريو غاب عن لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي، بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وقالت اتحادية كرة اليد عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: “تعلم الاتحادية الجزائرية لكرة اليد أن غياب الناخب الوطني صالح بوشكريو عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب العراقي جاء بعد تعرضه لوعكة صحية”.

وطمأنت الاتحادية بخصوص الحالة الصحية للمدرب، حيث قالت: “حالة الناخب الوطني صالح بوشكريو في تحسن وهو موجود ضمن الوفد الجزائري في مقر إقامتهم”.

وتعادل المنتخب الجزائري لكرة اليد مع العراق في المباراة الثالثة بنتيجة 21 -21 .
ويحتل أشبال المدرب بوشكريو الصدارة برصيد 5 نقاط، بعد مرور ثلاث جولات من الدور التمهيدي، في حين يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني بـ4 نقاط.

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