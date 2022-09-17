اتحاد التجار: لا ندرة في الزيت والفرينة

اعتبرها مفتعلة من دخلاء للتشويش على الدخول الاجتماعي

اتهم مدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، دخلاء ومضاربين بمحاولات إحداث تذبذب في تمويل السوق بمادتي الزيت والفرينة، من أجل التشويش على الدخول الاجتماعي الذي هو على الأبواب.

وأكد بدريسي في تصريح لـ”الشروق”، أن الإنتاج اليومي للفرينة التي تضخها الدولة تغطي كل شبر من هذا الوطن، مضيفا أن هناك أشخاصا همهم الوحيد الاستثمار في المياه العكرة لخلق الفتنة بإحداث مثل هذه الأزمات، خصوصا في المواد المدعمة لضرب القدرة الشرائية واستقرار الوطن معا، لاسيما ونحن على مقربة من الدخول الاجتماعي، فضلا عن حدث في غاية الأهمية وهي القمة العربية التي ستنظم بالجزائر.

وحسب المعلومات التي وصلت الاتحاد على لسان خبازين – وفق المتحدث – فإن مادة الفرينة موجودة في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، مقابل خروج العديد من المطاحن في عطلة سنوية وفي فترة زمنية موحدة، مذكرا بالنجاح الذي حققته “أسواق الرحمة” المخصصة للأدوات المدرسية والتي ساهمت في تقليص بعض النفقات على الأولياء في ظل الغلاء الفاحش لها، وهي المبادرة التي من شأنها إنجاح الدخول المدرسي بعد تحقيق اختيارات للعائلات في مواقع الشراء..

وعاد بدريسي ليؤكد من جديد انه لا توجد ندرة كذلك في مادة الزيت، مشيرا أنها مفتعلة هي الأخرى، لأن المادة تضخ يوميا بكميات معتبرة، مذكرا بالاجتماعات الماراطونية التنسيقية التي تعقد مع وزارة التجارة للتطرق إلى المشاكل والنقائص المسجلة بكل الولايات وإيجاد الحلول السريعة لها.

ودعا بدريسي في السياق ذاته مختلف التجار إلى فتح النقاش مع الاتحاد والتصريح بكل السلبيات المسجلة، حيث يسابق هذا الأخير الزمن لعلاج مختلف النقائص المدونة بالسوق، بما فيها تذبذب مادة الفرينة التي تخرج بكميات هائلة من المطاحن دون أن يعرف مصيرها –يضيف بدريسي- في ظل وجود “بزنسة” لدى بعض المطاحن والخبازين الدخلاء وحتى المضاربين الذين يتطلب تعريتهم وذلك للقضاء على أي خلل ولضمان دخول اجتماعي هادئ، على حد تعبيره.

وجدد بدريسي نداءه للجهات المعنية بضرورة إشهار سيف الحجاج ضد المضاربين الدخلاء الذين ليس لهم أي علاقة بالتجارة، الذين يزرعون الفتنة، محاولة منهم لخلق نوع من عدم الثقة بالجزائر، مثمنا الإنجازات والإصلاحات الرشيدة التي تقوم بها الدولة رغم العراقيل التي يحدثها البعض لكسر ما يتم بناءه، داعيا إلى ضرورة إصلاح الدعم وتوجيهه على مستحقيه في أسرع وقت ممكن من اجل القضاء على مثل هذه الأزمات المفتعلة ومحاربة المافيا.