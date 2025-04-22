اتحاد التجار والحرفيين يدعو لتشديد العقوبات ضد “السماسرة والدخلاء” (فيديو)

أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA)، بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه، بيانًا استنكر فيه بشدة التصريحات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص الذي حثّ الفلاحين على الامتناع عن قلع البطاطا بسبب انخفاض الأسعار، مدعيًا أن بيعها بسعر 70 دج لا يحقق الربح.

وأكد الاتحاد أن مثل هذه التصريحات لا تمثل الفلاحين والتجار الحقيقيين، الذين يتحلون بالنزاهة ويحملون صفة رسمية موثّقة عبر بطاقة فلاح أو سجل تجاري قانوني. وجاء في البيان: “نتأسف لمثل هذه التصريحات التي لا تمت بصلة للتجار والفلاحين الشرفاء الذين يحرصون على احترام القانون وخدمة الوطن والمواطن.”

وعبّر الاتحاد عن أسفه لما ورد في تصريح رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا عبر إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، مؤكدًا أن العلاقة بين الاتحاد والفلاحين مبنية على الثقة والتعاون والتضامن المهني، بما يخدم المصلحة المشتركة ويحافظ على الاستقرار في الأسواق.

وفي سياق متصل، ندد الاتحاد بما اعتبره محاولات بعض صفحات التواصل الاجتماعي “زرعًا للفتنة وتأجيجًا للوضع بين التجار والفلاحين”، مشددًا على أن المنظمة تضع مصلحة المستهلك في صدارة أولوياتها، وتعمل باستمرار على دعم القدرة الشرائية للمواطن وفق توجيهات السلطات العمومية.

وأكد البيان التزام الاتحاد والفيدرالية بمحاربة المضاربة والاحتكار، داعيًا الجهات الرسمية إلى تطبيق صارم للقانون وتشديد العقوبات ضد من وصفهم بـ”السماسرة والدخلاء” الذين يسعون لزعزعة استقرار السوق ومواجهة الجهود الرسمية لتنظيم القطاع.

وختم البيان بدعوة الفلاحين والتجار والمستهلكين إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل مصلحة الوطن، مشددًا على ضرورة التلاحم الشعبي مع مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والإقليمية الراهنة.