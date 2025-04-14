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الجزائر

اتحاد التجار والحرفيين يُشيد بخطاب الرئيس تبون

محمد فاسي
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اتحاد التجار والحرفيين يُشيد بخطاب الرئيس تبون
ح.م
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA)

أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA)، الإثنين، عن دعمه الكامل وتأييده الكبير لما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين الذي جرى يوم أمس بـ “قصر الأمم – نادي الصنوبر”.

وفي بيان رسمي وقّعه الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، ثمّن الاتحاد الخطوات الجادة التي تضمنها الخطاب الرئاسي، والتي تؤكد – وجود إرادة سياسية قوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو تنمية حقيقية وشاملة.

وأشاد الاتحاد بدعوة الرئيس إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانيات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وكذا دعمه الصريح والفعال للمؤسسات الناشئة، وحرصه على تحرير المبادرة الاقتصادية، وإرساء مناخ استثماري محفز وواعد.”

وأكد الاتحاد استعداده الدائم للمساهمة الفاعلة في إنجاح المسار الاقتصادي الوطني، من خلال تسخير كامل طاقاته وكفاءاته المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن، دعمًا للرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء جزائر جديدة بقوة اقتصادها وفعالية إنتاجها وابتكار شبابها.

ووصف البيان خطاب الرئيس تبون بأنه “خارطة طريق ملهمة” من شأنها تعزيز روح الوطنية والعمل الجماعي، داعيًا في السياق ذاته إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاقتصادي من أجل تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.

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