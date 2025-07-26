اتحاد الجزائر: اللاعبون يستجيبون بشكل جيد لبرنامج التحضيرات

أكد المحضر البدني لفريق اتحاد الجزائر، بلعيد مجاهد، أن اللاعبين يستجيبون بشكل جيد لبرنامج العمل، بمناسبة استئناف التدريبات التي بدأت يوم الاثنين الماضي في ملعب عمر حمادي (بولوغين سابقا)، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وقال بلعيد مجاهد للجنة الإعلامية للنادي العاصمي: “خلال الأسبوع الأول، تم التركيز بشكل أساسي على الاختبارات البدنية والطبية لتقييم حالة اللياقة البدنية للمجموعة. ستزداد كثافة التدريبات تدريجيا، وأشيد بتجاوب اللاعبين مع برنامج العمل”.

وقد أنهى اتحاد الجزائر الموسم الفارط في المركز السابع في ترتيب الرابطة الأولى، إلى جانب مولودية وهران واتحاد خنشلة برصيد 40 نقطة لكل منهما، وأنقذ العاصميون موسمهم بفوزهم بكأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخهم على حساب شباب بلوزداد(2-0).

وأضاف بلعيد مجاهد: “بدأنا الاستعدادات يوم الاثنين الفارط مع اندماج تدريجي للاعبين”.كما شكر المحضر البدني لنادي “سوستارا”، إدارة الفريق، لا سيما المدير الرياضي الجديد سعيد عليق، على مشاركته في تولي الجوانب اللوجستية”، مشددا على التزام الإدارة بتوفير أفضل ظروف العمل للفريق.

أما فيما يتعلق بالتعاقدات، لم يعلن اتحاد الجزائر بعد عن أول تعاقداته الصيفية، على الرغم من أن عديد المصادر الإعلامية أشارت إلى وجود اتفاق مع المدافع الكاميروني تشي مالون، لاعب نادي سيمبا (تنزانيا).

وبخصوص المغادرين، فقد استغنى اتحاد الجزائر حتى الآن عن ثلاثة عناصر هم لاعب الوسط البوليفي أداليدتيرازاس، ولاعب الوسط أسامة شيتة والمدافع الكونغولي كيفين مونديكو، بينما فضل المدافع عماد الدين عزي الانضمام إلى نادي أنجي ماخاتشكالا الروسي، بعد انتهاء فترة إعارته لموسم واحد، قادما من نادي كاظمة الكويتي.