اتحاد الجزائر في النهائي الـ26 في تاريخه

الفريق في طريقه إلى دخول التاريخ

سيخوض اتحاد الجزائر النهائي الـ26 في تاريخه ضمن كل المنافسات (المحلية والقارية)، حينما يواجه يوم السبت القادم بملعب 5 جويلية فريق يونغ أفريكانز التنزاني، لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي ستمثل النهائي القاري الثاني للنادي العاصمي.

وسيكون هذا النهائي فرصة مواتية لاتحاد العاصمة ليدخل التاريخ والتتويج أخيرا بالتاج الإفريقي الذي غاب عن خزائن الفريق منذ تأسيسه سنة 1937.

وتذوّق اتحاد الجزائر طعم أولى تتويجاته بمناسبة الموسم الأول لبطولة الجزائر عام 1963، لينجح بعدها في نيل هذا اللقب في 7 مناسبات أخرى. ومع ذلك، تجرع فريق أبناء سوسطارة عديد الخيبات في منافسة كأس الجزائر التي خسر نهائياتها سبع مرات من بينها 5 متوالية (1969-1970-1971-1972-1973 ثم 1978 و1980) قبل أن ينجح في فك شفرة “السيدة الكأس” حينما فاز بها نسخة 1981 سيما بفضل نجم المنتخب الوطني الأسبق عمر بتروني.

ليهتدي بعدها أبناء الزي “الأحمر والأسود” إلى بلوغ كأس الجزائر لثماني مرات، كما خسر العاصميون نهائيين آخرين لكأس الجزائر في نسختي 2006 (2-1) و2007 (1-0) أمام الجار و”الغريم” مولودية الجزائر.

الأكيد أنه بالنظر إلى عدد النهائيات في مختلف المنافسات التي خاضها اتحاد الجزائر كان بإمكان لسجل نادي “الاتحاد” أن يكون ثريا لولا الهزائم المسجلة في النهائيات. وفي هذا الصدد قال نجم الفريق سابقا وعضو الطاقم الفني حاليا، حاج عدلان: “الجيل الجديد من أنصار اتحاد الجزائر كان محظوظا بحضوره لعديد التتويجات التي حصدها الفريق في السنوات الأخيرة”. ففي عام 2013 تمكن أبناء سوسطارة ممثلين في جيل متوسط الميدان الدولي زين الدين فرحات من حصد ثلاثية تاريخية، تفاصيلها: بطولة الجزائر، كأس السوبر الجزائرية وكأس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويعود آخر نهائي نشطه اتحاد الجزائر إلى عام 2015 حينما انهزم أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، في نهائي رابطة أبطال إفريقيا، حيث خسر رفاق الحارس لمين زيماموش في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1) في 31 أكتوبر 2015 بملعب عمر حمادي ببولوغين، قبل السقوط مجددا في إياب النهائي في 8 نوفمبر بملعب لومومباشي2-0.