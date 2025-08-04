اتحاد الجزائر يباشر تربصه التحضيري بطبرقة التونسية

في انتظار التعاقد مع مدرب جديد

توجه فريق اتحاد الجزائر الاثنين، إلى مدينة طبرقة التونسية، لإجراء تربصه التحضيري استعدادا للموسم الكروي الجديد، حسب ما كشف عنه النادي المنتمي إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس”.

واكتفت الصفحة الرسمية للفريق العاصمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور لاعبيه قبيل ركوبهم الطائرة التي تقلهم إلى تونس، كاتبة في المنشور باللغة الانجليزية “let’s get started” (لنبدأ)، من دون الكشف عن مدة هذا المعسكر التحضيري ولا عن اللقاءات الودية التي سيخوضها هناك.

ومن المرتقب أن يجري الاتحاد مباراة تحضيرية أمام شباب قسنطينة يوم الجمعة 8 أوت، وفق ما ذكره النادي “القسنطيني”.

أما فيما يخص الاستقدامات، فقد تعاقد الفريق “الأحمر والأسود” مع ثلاثة عناصر جديدة، ويتعلق الأمر بكل من لاعب الوسط، زكريا دراوي، قادما من الجار مولودية الجزائر، والمدافع الدولي الكاميروني تشي مالون جونيور (نادي سيمبا التانزاني/سابقا) والوسط الهجومي محمد بودربالة (اتحاد الحراش)، في انتظار احتمال استقدام عناصر أخرى.

من جهة أخرى، عاد المدافع الأوسط حسين دهيري للفريق بعد انتهاء إعارته التي استمرت ستة أشهر مع نادي القادسية الكويتي.

وباشر نادي اتحاد الجزائر، حامل لقب كأس الجزائر 2025، معسكرا تدريبيا لمدة ستة أيام في العاصمة، بقيادة مدرب اللياقة البدنية بلعيد مجاهد، في انتظار التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

وكانت تشكيلة “سوسطارة” قد أنهت الموسم الماضي في المركز السابع في ترتيب البطولة الوطنية، إلى جانب مولودية وهران واتحاد خنشلة، برصيد 40 نقطة لكل منها، لكنها أنقذت الموسم بتتويجها بكأس الجزائر، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب شباب بلوزداد (2-0).