اتحاد الجزائر يفوز على سبورتينغ بن عروس التونسي

الفريق لا يزال من دون مدرب رئيسي

فاز فريق اتحاد الجزائر أمام أمام سبورتينغ بن عروس التونسي، من الرابطة الثانية التونسية لكرة القدم، بنتيجة 1-0، في مباراة ودية أقيمت الأحد بمدينة طبرقة (تونس) أين يقيم الفريق تربصه التحضيري استعدادا للموسم القادم من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم. وسجل الهدف الوحيد عبر اللاعب غناوي في الدقيقة ال10 من عمر اللقاء.

وكان فريق اتحاد الجزائر قد فاز يوم الخميس الفارط أمام نادي البنزرتي (الرابطة الأولى التونسية لكرة القدم) بنتيجة 1-0 في مباراة ودية أولى، وسجل الهدف الوحيد في المباراة براهيم بن زازة في الدقيقة الـ89 من المباراة.

يذكر أن اتحاد الجزائر، المتوج بكأس الجزائر للموسم الماضي، يجري منذ يوم الاثنين الفارط تربصا تحضيريا بمدينة طبرقة التونسية، ينتظر أن يخوض خلاله عدة مباريات ودية قبل عودته إلى البلاد المقررة الأسبوع المقبل.

في ما يتعلق بالتعاقدات، رسّمت إدارة النادي العاصمي حتى الآن التحاق ثلاثة لاعبين جدد، كل من المدافع الدولي الكاميروني تشي مالون جونيور (نادي سيمبا /تنزانيا)، لاعب الوسط الهجومي محمد بودربالة (اتحاد الحراش)، ولاعب الوسط الدفاعي زكريا دراوي (مولودية الجزائر).

من ناحية أخرى، تولى الدولي السابق لنادي “سوسطارة” حاج عدلان منصب المدرب ”مؤقتا” في انتظار تعيين مدرب جديد للفريق بعد فشل المفاوضات مع عدد كبير من التقنيين..

وقد أنهى اتحاد الجزائر الموسم الماضي في المركز السابع في ترتيب الرابطة الأولى إلى جانب مولودية وهران واتحاد خنشلة برصيد 40 نقطة لكل منهما، ولكنه أنقذ موسمه بفوزه بكأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخه على حساب شباب بلوزداد (2-0).