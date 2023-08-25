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رياضة
السوبر الإفريقي يعود إلى آسيا

اتحاد الجزائر يواجه الأهلي المصري بالسعودية

ط. بوغراب
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اتحاد الجزائر يواجه الأهلي المصري بالسعودية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، ينوي برمجة لقاء نهائي كأس السوبر الإفريقي بين اتحاد العاصمة والأهلي المصري خارج القارة السمراء.

وبحسب التقارير، فإن “الكاف” ينوي إقامة السوبر في مدينة الطائف بالسعودية، واستغلال الطفرة النوعية في الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاح أربع نسخ في السابق، أقيمت بقطر من 2018 إلى 2022.

ولم يحسم “الكاف” بشكل نهائي، موعد مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، حيث من المنتظر أن تكشف عن التاريخ والمكان في الأيام القادمة.

يذكر، أن الاتحاد يخوض أول نهائي سوبر في تاريخه، بعد نيله كأس الكاف، أمام نادي القرن الأهلي المصري، صاحب أكثر التتويجات القارية في إفريقيا، بـ11 لقبا .

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