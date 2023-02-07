اتحاد الجمعيات الجزائرية بإيطاليا يواصل هيكلة أبناء الجالية

تأسيس منظمة جديدة بمدينة بياتشيننتسا شمالي البلاد

أعلنت فعاليات للجالية الجزائرية بمدينة بياتشيننتسا شمال ايطاليا، التهيكل في إطار جمعية ثقافية واجتماعية جديدة لجمع شمل الجزائريين المقيمين في نفس المدينة والمناطق القريبة منها، والتي ستقوم بدور محوري في جمع شمل أبناء الوطن والاهتمام بانشغالاتهم وإعداد برامج ثقافية واجتماعية وتعليمية لهم.

وأفادت الجمعية في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن اللقاء حضره مسؤول اتحاد الجمعيات الجزائرية في إيطاليا، فريد منصوري، وأمين المال بذات التنظيم، عبد القادر مكري، مشيرا إلى أن جهودا كثيرة بذلت في التواصل مع كل الجزائريين وعرض المشروع عليهم، وتكللت بالنجاح في إقناع الجميع لتكوين هذه الجمعية، التي ستقوم بدور محوري في جمع شمل الجزائريين والاهتمام بانشغالاتهم وإعداد برامج ثقافية واجتماعية وتعليمية لهم.

وسيترأس الجمعية بلخياطي عبد القادر، و لعشعاش نذير نائبا له، و بن قارة عبد الرزاق أمينا للمال، وبوكشاشط عمار كاتبا، و بولفتات ياسين وميدوم ميلود ويحياوي لعياشي ومحجوب ومرابطي رمزي كمستشارين.

وألقى رئيس الجمعية الجديدة “الجالية الجزائرية في بياتشينتسا” بلخياطي عبد القادر كلمة رحب فيها بالضيوف وعرف بالجمعية وأسباب تأسيسها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها في المجالات الثقافية والاجتماعية والتعليمية، كما حث جميع الأعضاء المنتمين والمنخرطين على التعاون والتآزر لتحقيق الأهداف المنشودة، وعلى الحفاظ على وحدة الصف لكي يصبح أبناء البلد الواحد عائلة واحدة.

وفي كلمة لرئيس إتحاد جمعيات الجزائريين في ايطاليا، فريد منصوري، الذي رافقه أمين المال بالاتحاد، عبد القادر مكري، شدد المتحدث على ضرورة وأهمية تكوين الجمعيات والالتفاف حولها لأنها الوسيلة الوحيدة والناجحة للحفاظ على استقرار العائلات والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخها في قلوب الأبناء وتوريثها للأجيال القادمة، كما حث الجميع على وحدة الصف وعلى تجاوز كل العقبات ومواجهة التحديات والابتعاد عن الخصام والغضب والاستمرار في العمل وبذل الجهد من أجل المصالح المشتركة التي تهم الجميع.

وأشار البيان إلى أن رئيس الاتحاد اغتنم الفرصة للتعريف بالاتحاد ومشروعه الوطني الذي يعمل على تنظيم الجالية الجزائرية وجمع شملها وتأطيرها على المستوى إيطاليا.