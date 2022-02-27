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رياضة

اتحاد الجودو الدولي يعلق الرئاسة الفخرية لبوتين بسبب أزمة أوكرانيا

الشروق الرياضي
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اتحاد الجودو الدولي يعلق الرئاسة الفخرية لبوتين بسبب أزمة أوكرانيا
أرشيف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، الأحد، تعليق الرئاسة الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب العملية العسكرية الجارية ضد أوكرانيا.

ونشر الاتحاد بيانا جاء فيه: نظراً للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد.

ويمارس بوتين فنون القتال الشرقية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويحمل لقب “ماستر” في رياضة الجودو والسامبو.

وأصبح في عام 2006 الرئيس الفخري لاتحاد الجودو، وفي عام 2010 حصل على شهادة “دكتوراه في الجودو” من جامعة يونغ الكورية الجنوبية، وحائز على الحزام الأسود في الكاراتي.

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التعليقات
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  • يحيى

    عمل الكواليس الاسياسة موجودة دوما !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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