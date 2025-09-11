-- -- -- / -- -- --
اتحاد الحراش سيلعب في هذا الميدان

ح.م
ملعب "مولود زروقي" بِالكاليتوس.

تغيّر ملعب مباراة نادي اتحاد الحراش وضيفه فريق مولودية سعيدة، مساء الخميس.

وتُجرى هذه المباراة السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا، بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب” للموسم الجديد.

وستقام هذه المواجهة بِملعب “مولود زروقي” بِبلدية الكاليتوس بِالعاصمة، وبِحضور الجمهور. علما أن هذه المنشأة الرياضية ذات البساط الاصطناعي شهدت عملية ترميم كبيرة، وأعيد افتتاحها مؤخّرا فقط.

ولم يسبق لِملعب بلدية الكاليتوس أن احتضن مباراة رسمية لِبطولة القسم الثاني، أو حظيرة النخبة.

وبلدية الكاليتوس للذّكر، أنجبت محمد رحيم (المدعو “بوبوي”) أحد مواهب المنتخب الوطني الجزائري الفائز بِكأس أمم إفريقيا 1990.

وكان هذا اللقاء مبرمجا بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِبلدية المحمدية، وبِمدرجات شاغرة، بِسبب عدم تأهليه من قبل رابطة كرة القدم لِقسم الهواة.

وبِخصوص اتحاد خميس الخشنة، فقد تقرّر تنظيم مقابلته مع الزائر اتحاد بسكرة بِملعب “الجيلالي بونعامة” بِبومرداس، ودون حضور الجمهور، بِسبب عدم تأهيل هذا الميدان. مع إقامة المواجهة الثلاثاء المقبل عصرا.

وهكذا ضبطت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة ملاعب وتواريخ ومواقيت، كل مقابلات جولة ضربة انطلاقة بطولة القسم الثاني (الجدول أدناه). فقط، هناك سهو، حيث ذُكرت بومرداس في الأعلى والأصحّ الكاليتوس.

