“اتحاد الحراش هو الأحق بتسيير ملعب براقي”

كشف عن مشروع ضخم مع شركة خليجية.. مزيان لفقي يؤكد:

جدد رئيس اتحاد الحراش، مزيان لفقي، التأكيد أن فريقه هو الأحق بالاستفادة من ملعب براقي الجديد بالعاصمة، منددا بالمناورات التي تقوم بها بعض الأندية العاصمية، التي تريد الاستحواذ عليه من دون وجه حق.

وقال لفقي، سهرة الأحد، خلال نزوله ضيفا على “الشروق نيوز” بأن اتحاد الحراش من بين أعرق الأندية في الجزائر ويملك كل المؤهلات لتسيير الملعب الجديد لبراقي، معتبرا أن منحه لفريق آخر من خارج منطقة الحراش أمر مرفوض وغير مقبول تماما.

وكشف الرئيس الحراشي بأنه يملك مشروعا طموحا لتسيير هذا الصرح الكروي الكبير، من خلال شراكته مع شركة خليجية كبيرة يمتلكها جزائري من مدينة الحراش مقيم في الإمارات العربية والذي يريد الاستثمار في الجزائر: “لدينا مشروع كبير بخصوص ملعب براقي في حالة تم منحنا حق تسييره” قال لفقي، مضيفا: “هناك مستثمر جزائري من أبناء مدينة الحراش مقيم في الإمارات يريد الاستثمار ومساعدة الفريق”.

ورفض لفقي جملة وتفصلا فكرة منح الملعب الجديد ببراقي لفريق آخر غير فريق اتحاد الحراش قائلا: “لقد سمعنا كلاما هنا وهناك ولكن ملعب براقي موجود بمنطقتنا، واتحاد الحراش هو الأولى به من أي فريق آخر”، ليتساءل بعدها قائلا: “اتحاد العاصمة لديه ملعب بولوغين وشباب بلوزداد ملعب 20 أوت بالعناصر عليهما البقاء في حيّهما أما براقي فهو لأبناء الحراش” قال مزيان لفقي.

في المقابل، أكد لفقي موافقته على تسيير الهيكل الكروي الجديد إلى الولاية أو مديرية الشباب والرياضة على غرار ما هو معمول به بالنسبة لملعب 5 جويلية وجميع الملاعب الكبيرة الموجودة في الوطن.

هذا وأطلق رئيس اتحاد الحراش النار، بكيفية غير مباشرة، على رئيس شباب بلوزداد محمد بلحاج، على خلفية تصريحه عن رغبة فريقه الاستفادة من ملعب براقي الجديد، داعيا إياه البقاء في ملعبه 20 أوت وعدم تجاوز حدود حي بلكور على حد قوله.

وهدد مزيان لفقي بتصعيد الأمور في حالة تمادت بعض الأطراف في مناوراتها بخصوص الاستفادة من ملعب براقي على حساب اتحاد الحراش، مؤكدا أنه سيتم التحضير لعريضة ممضاة من طرف 13 بلدية تابعة للجهة الشرقية للعاصمة من أجل المطالبة بحق الاستفادة من الملعب الجديد لبراقي.

من جهة أخرى، وبخصوص أهداف اتحاد الحراش هذا الموسم، قال لفقي أن الحديث عن الصعود هذا الموسم سابق لأوانه، معتبرا بأن هدف فريقه خلال المرحلة الأولى من البطولة هو احتلال إحدى المراتب الأربعة الأولى على أن يتم بعد ذلك تحديد الأهداف في مرحلة العودة.

إلى ذلك، أوضح لفقي أن الأهداف المسطرة من طرف مجلس إدارة النادي هذا الموسم هي إعادة بناء فريق على أسس سليمة تحسبا للمواسم القادمة.