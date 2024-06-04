اتحاد الشاوية يعود إلى القسم الوطني الثاني

رغم ظروف الفريق المالية الصعبة وشح الإعانات

حقق فريق اتحاد الشاوية، خلال الموسم الكروي الجاري (2023-2024) الصعود والعودة إلى البطولة الوطنية للقسم الثاني بعد موسم وصفه رئيس النادي الهاوي، بـ”الممتاز” عقب تحقيق 13 فوزا خلال مرحلة الذهاب، رغم ظروف الفريق المالية الصعبة وشح الإعانات.

وأرجع السيد فريد علاوة، الذي ترأس النادي منذ شهر أوت 2023، أسباب الصعود إلى القسم الوطني الثاني “إلى استقدام المدرب السعيد بلعريبي، الذي سبق له وأن حقق نتائج مشرّفة مع عديد الأندية والفرق التي دربها”.

وأكد ذات المتحدث أيضا على الدور الكبير الذي لعبه كل لاعبي الفريق في صعود اتحاد الشاوية إلى القسم الوطني الثاني، على غرار اللاعبين إلياس يوسف خوجة وعبد الرؤوف حملاوي اللذين كانا ينشطان في فريق نادي التلاغمة، وسامي دميغة ولخضر سماعيلي اللاعبين السابقين لفريق مولودية قسنطينة، وجمال قريد المستقدم من جمعية الخروب.

وأردف رئيس فريق اتحاد الشاوية، أن استقرار إدارة الفريق والطواقم الفنية والإدارية والطبية خلال هذا الموسم الرياضي الذي تبقى منه سوى مباراة واحدة ضد نادي حمراء عنابة، ساهم هو الآخر في عودة الفريق إلى القسم الوطني الثاني فضلا عن دعم الجماهير ووقوفهم إلى جانب فريقهم منذ الجولة الأولى داخل وخارج الديار.