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الجزائر

اتحاد الشغل التونسي يشارك في احتفالات ستينية الاستقلال

الشروق أونلاين
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اتحاد الشغل التونسي يشارك في احتفالات ستينية الاستقلال
ح.م
لباطشة يستقبل الوفد التونسي

سيشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في الاحتفلات المخلدة للذكرة الستين لعيد الإستقلال .

وحسب بيان للاتحاد التونسي سيشارك الأمين العام نور الدين الطبوبي في الاحتفال الرسمي بالذكرى 60 لعيد الاستقلال وهذا بدعوة رسمية من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين.

واستقبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، الأحد الوفد النقابي التونسي.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الزيارة تعد تأكيد على عمق العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وهي علاقات تاريخية برزت بالخصوص قبل استقلال البلدين في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي.

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