-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اتحاد العاصمة آخر المتأهّلين

علي بهلولي
  • 230
  • 0
اتحاد العاصمة آخر المتأهّلين

اكتملت سهرة الثلاثاء أضلاع المربّع الذّهبي لِمُنافسة كأس الجزائر، بِتأهّل فريق اتحاد العاصمة.

وفاز فريق “سوسطارة” بِنتيجة (3-1) على اتحاد بسكرة، في مباراة تندرج ضمن إطار الدور ربع النّهائي.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وسجّل ثلاثية اتحاد العاصمة كلّ من: عبد الرحمان باشا في الدقيقة الـ 22، وزين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 73، وإسماعيل بلقاسمي في الدقيقة الـ 78. بينما أمضى توقيع اتحاد بسكرة شريف صيام في الدقيقة الـ 23.

وقبل فريق اتحاد العاصمة، كانت أندية شباب بلوزداد وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر قد سبقته في حجز تذاكر نصف النّهائي.

وتُسحب قرعة الدور نصف النّهائي مساء هذا الأربعاء.

مقالات ذات صلة
تطورات جديدة في قضية بلماضي

تطورات جديدة في قضية بلماضي

تعيين حكم مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو

تعيين حكم مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو

حديث عن اعتناق الفرنسي “بوميل” مدرّب المولودية الإسلام

حديث عن اعتناق الفرنسي “بوميل” مدرّب المولودية الإسلام

بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان

بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان

“نتوقع مستوى عاليا في وهران.. والجزائر ستترشح لتنظيم البطولة العربية”

“نتوقع مستوى عاليا في وهران.. والجزائر ستترشح لتنظيم البطولة العربية”

70 مليون أورو لِتحويل آيت نوري إلى “السيتي”

70 مليون أورو لِتحويل آيت نوري إلى “السيتي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد