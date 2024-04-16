اتحاد العاصمة آخر المتأهّلين

اكتملت سهرة الثلاثاء أضلاع المربّع الذّهبي لِمُنافسة كأس الجزائر، بِتأهّل فريق اتحاد العاصمة.

وفاز فريق “سوسطارة” بِنتيجة (3-1) على اتحاد بسكرة، في مباراة تندرج ضمن إطار الدور ربع النّهائي.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وسجّل ثلاثية اتحاد العاصمة كلّ من: عبد الرحمان باشا في الدقيقة الـ 22، وزين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 73، وإسماعيل بلقاسمي في الدقيقة الـ 78. بينما أمضى توقيع اتحاد بسكرة شريف صيام في الدقيقة الـ 23.

وقبل فريق اتحاد العاصمة، كانت أندية شباب بلوزداد وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر قد سبقته في حجز تذاكر نصف النّهائي.

وتُسحب قرعة الدور نصف النّهائي مساء هذا الأربعاء.