اتحاد العاصمة.. الوضعية الصحية لمونديكو ومرغم ولوصيف

كشف الطاقم الطبي لفريق اتحاد العاصمة، عن نوعية الإصابات التي يعاني منها كل من مرغم ومونديكو ولوصيف، بالإضافة إلى مدة غيابهم عن المنافسة.

وسيغيب مهدي مرغم لمدة أربعة أسابيع، إثر إصابة على مستوى الركبة تعرّض لها خلال مباراة نصف نهائي كأس الجزائر.

كما ستبعد إصابة على مستوى العضلة المقرّبة المدافع هيثم لوصيف عن المنافسة لمدة أسبوعين، وهي الإصابة ذاتها التي يعاني منها زميله مونديكو، والذي سيغيب بدوره للفترة نفسها.

وتمنت إدارة اتحاد العاصمة في بيان لها الشفاء العاجل للثلاثي المذكور، وعودة قويّة، لمواصلة المشوار مع الفريق في أفضل الظروف.