-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اتحاد العاصمة.. الوضعية الصحية لمونديكو ومرغم ولوصيف

عمر سلامي
  • 140
  • 0
اتحاد العاصمة.. الوضعية الصحية لمونديكو ومرغم ولوصيف

كشف الطاقم الطبي لفريق اتحاد العاصمة، عن نوعية الإصابات التي يعاني منها كل من مرغم ومونديكو ولوصيف، بالإضافة إلى مدة غيابهم عن المنافسة.

وسيغيب مهدي مرغم لمدة أربعة أسابيع، إثر إصابة على مستوى الركبة تعرّض لها خلال مباراة نصف نهائي كأس الجزائر.

كما ستبعد إصابة على مستوى العضلة المقرّبة المدافع هيثم لوصيف عن المنافسة لمدة أسبوعين، وهي الإصابة ذاتها التي يعاني منها زميله مونديكو، والذي سيغيب بدوره للفترة نفسها.

وتمنت إدارة اتحاد العاصمة في بيان لها الشفاء العاجل للثلاثي المذكور، وعودة قويّة، لمواصلة المشوار مع الفريق في أفضل الظروف.

مقالات ذات صلة
الجزائريون غائبون عن نصف نهائي المنافسات الأوروبية

الجزائريون غائبون عن نصف نهائي المنافسات الأوروبية

بيان من إدارة مولودية الجزائر بعد مباراة بسكرة

بيان من إدارة مولودية الجزائر بعد مباراة بسكرة

“شباب الجزائر” بشعار اقتطاع نصف التأشيرة قبل موقعة “حملاوي”

“شباب الجزائر” بشعار اقتطاع نصف التأشيرة قبل موقعة “حملاوي”

سوداني يواصل تألقه مع ماريبور السلوفيني

سوداني يواصل تألقه مع ماريبور السلوفيني

“غيموز” انطلق في مهمّته مع المنتخب الوطني أشبال

“غيموز” انطلق في مهمّته مع المنتخب الوطني أشبال

بلحاج يفضّل التدريب الميداني على التنظير التلفزيوني وينال ثاني لقب

بلحاج يفضّل التدريب الميداني على التنظير التلفزيوني وينال ثاني لقب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد