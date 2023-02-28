اتحاد العاصمة بخطى ثابتة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من أجل التدارك

بعد الجولة الثالثة من المنافسة القارية

سجلت الأندية الجزائرية المشاركة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف نتائج متباينة في مباريات الجولة الثالثة، التي جرت نهاية الأسبوع الجاري. فاتحاد الجزائر في كأس الكاف فازت أمام نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، وانفردت بمجموعتها الأولى، فيما انهزم فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في رابطة الأبطال، وبات من الضروري عليهما التدارك في قادم المباريات من أجل الحفاظ على حظوظهما في بلوغ ربع نهائي المنافسة الأبرز في القارة.

ففي كأس الكاف، نجح فريق اتحاد العاصمة في الاستحواذ على مقاليد قيادة المجموعة الأولى، بعد فوزه المقنع على ضيفه الجنوب إفريقي، نادي مارومو غالانتس بثنائية لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. وأمام جمهوره بملعب 5 جويلية، تمكن “أبناء سوسطارة” في فرض وتيرة لعبهم على الضيف الجنوب إفريقي الذي لم يجد الحلول المناسبة لاختراق دفاع كتيبة المدرب عبد الحق بن شيخة، التي كانت أكثر إصرارا في تحقيق الانتصار على حساب متصدر المجموعة ويعوضه في الريادة.. وبفضل هذا الفوز الثمين، ارتقى رفاق محيوس إلى المركز الأول للمجموعة الأولى بمجموع 7 نقاط، متبوعين بنادي مارومو غالانتس بست نقاط، فيما يحتل نادي اف.سي ايتوال لوبوبو الكونغولي المركز الثالث بثلاث نقاط بعد فوزه على متذيل المجموعة بنقطة واحدة، فريق الأخضر الليبي.

أما في منافسة رابطة الأبطال، فبعد بدايته الموفقة في تصفيات المجموعة الأولى بتحقيق فوزين اثنين، انهزم فريق شبيبة القبائل أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي. ورغم هذه الخسارة، لا يزال فريق شبيبة القبائل يتصدر ترتيب المجموعة بأربع نقاط رفقة بيترو أتليتيكو (لواندا)، متبوعا في المركز الثاني بالوداد البيضوي وفيتا كلوب بثلاث نقاط لكل فريق، علما أن الفريقين لديهما مقابلة متأخرة. وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 7 و8 مارس المقبل، ستواجه الشبيبة فريق فيتا كلوب.

ولم يكن مصير شباب بلوزداد، رائد البطولة الوطنية، أحسن في هذه المنافسة القارية، حيث انهزم الفريق في خرجته أمام المريخ السوداني، في مقابلة لعبت بملعب بنغازي بليبيا، لتكون هذه الهزيمة الثانية لأبناء “لعقيبة” بعد الهزيمة الأولى داخل الديار أمام الترجي الرياضي التونسي.. وجراء هذا التعثر المزدوج، فرط فريق شباب بلوزداد في مركزه الثاني في المجموعة الرابعة، لفائدة منافسه في هذه الجولة المريخ بأربع نقاط، فيما بات الترجي الرياضي التونسي متصدرا دون منازع بـتسع نقاط، وهو ما قربه أكثر من المربع الذهبي، بعد فوزه بثنائية على متذيل المجموعة بنقطة واحدة، نادي الزمالك المصري. هذا، وسيستقبل شباب بلوزداد في الجولة الرابعة المقررة ليومي 7 و8 مارس المقبل، نادي المريخ، فيما يتنقل الترجي التونسي إلى القاهرة لملاقاة الزمالك المصري.