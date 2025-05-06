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رياضة

اتحاد العاصمة.. تعيين لاسات في منصب مدرب مساعد

عمر سلامي
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اتحاد العاصمة.. تعيين لاسات في منصب مدرب مساعد
ح.م
محمد لاسات رفقة مدرب الرديف ربيع مفتاح

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن تعيين التقني محمد لاسات في منصب مدرب مساعد ضمن الطاقم الفني للفريق الأول.

وقالت إدارة “الاتحاد” في بيان لها إنه تم تعيين لاسات في منصب مدرب مساعد، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الرئيسي الذي سيقود الفريق فيما تبقى من الموسم.

وباشر لاسات، مهامه بشكل رسمي، حيث أشرف على الحصة التدريبية لأمسية الاثنين، بملعب عمر حمادي.

وسبق للتقني لاسات العمل في عدة أندية محلية كمدرب رئيسي و مساعد مدرب منها اتحاد العاصمة موسم 2010/09، كما تولى الإشراف على المنتخبين الوطنيين لأقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة.

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