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رياضة

اتحاد العاصمة على بعد خطوة من النّهائي الإفريقي

علي بهلولي
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اتحاد العاصمة على بعد خطوة من النّهائي الإفريقي
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة خلال فترة تحمية العضلات قبيل انطلاق المباراة.

وضع فريق اتحاد العاصمة مساء الأربعاء، قدما في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وتعادل فريق “سوسطارة” سلبا مع مُضيّفه نادي أسيك ميموزا الإيفواري، لِحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة بواكي الإيفوارية، تحت إدارة حكم الساحة الهادي علاء محمد من التشاد.

وتُجرى مواجهة العودة بِملعب “5 جويلية 1962″، الأربعاء المقبل على الساعة الثامنة ليلا. تحت إدارة حكم الساحة بيير أتشو من الغابون.

وإذا كان فريق المدرب عبد الحق بن شيخة قد سجّل نتيجة طيّبة، واقترب كثيرا من النّهائي الإفريقي، إلّا أنه يبقى مُطالبا بِالحذر في مقابلة العودة. ذلك أن الاتحاد القارّي للعبة (عكس نظيره الأوروبي)، ما زال يتعامل بِقاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار. وبِعبارة أخرى، فإن التعادل بـ (1-1) أو أكثر يُقصي اتحاد العاصمة.

وفي مباراة أخرى تندرج ضمن الإطار ذاته، فاز فريق يانغ أفريكانز التنزاني بِثنائية نظيفة على الزّائر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

ويُقام لقاء الإيّاب بِجنوب إفريقيا مساء الأربعاء المقبل.

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