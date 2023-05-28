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رياضة

اتحاد العاصمة على بُعْدِ شعرة من إحراز كأس “الكاف”

علي بهلولي
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اتحاد العاصمة على بُعْدِ شعرة من إحراز كأس “الكاف”
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة قبيل انطلاق المباراة.

خطا اتحاد العاصمة خطورة عملاقة عصر الأحد، نحو إحراز كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وفاز اتحاد العاصمة بنتيجة (1-2) على مُضيّفه نادي يانغ أفريكانز التنزاني، بِرسم ذهاب نهائي كأس”الكاف”.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة دار السلام التنزانية، تحت إدارة حكم الساحة جون جاك ندالا نغامبو من الكونغو الديموقراطية.

وأمضى هدفَي فريق “سوسطارة” كلّ من: المهاجم أيمن محيوس في الدقيقة الـ 32، ومتوسّط الميدان إسلام مريلي في الدقيقة الـ 84.

واهتزّت شباك الحارس أسامة بن بوط حامي عرين الاتحاد العاصمي بِهدف تنزاني، في الدقيقة الـ 82.

وأضاف الحكم 12 دقيقة للشوط الثاني، واحتسبها وقتا بديلا للضّائع.

وعلى غرار العاصمة وعديد ولايات الوطن هذه الأيّام، لُعبت المباراة تحت تساقط الأمطار، لكن “الإستوائية”.

وبات رجال المدرب عبد الحقّ بن شيخة وقد سجّلوا نتيجة طيّبة، تُعبّد لهم طريق التتويج الإفريقي، الغائب عن رفوف خزانة النادي.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مواجهة العودة، في الـ 3 من جوان المقبل على الساعة الثامنة ليلا. تحت إدارة حكم الساحة بيدا دهان من موريتانيا.

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