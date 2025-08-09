اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد يتعرفان على منافسيهما في الدور التمهيدي الثاني

تعرف ممثلا الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على منافسيهما في الدور التمهيدي الثاني.

وأعفي الفريقان من الدور التمهيدي الأول لكأس “الكاف”، وسيواجه اتحاد العاصمة في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المباراة التي ستجمع بين جينيراسيون فوت السنغالي وآمادو ديالو من ساحل العاج.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب خارج الديار في الفترة ما بين 17 و19 أكتوبر 2025، فيما ستُجرى مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025.

أما فريق شباب بلوزداد فسيواجه المتأهل من مواجهة حافيا كوناكري الغيني وبيانتال السيراليوني، في الدور التمهيدي الثاني.