اتحاد العاصمة يتأهّل لِرُبع النّهائي الإفريقي

حجز فريق اتحاد العاصمة سهرة الأربعاء، تأشيرة التأهّل للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وتعادل الاتحاد العاصمي سلبا مع المُنافس نادي فيوتشر المصري، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، تحت إدارة تحكيم من موريتانيا.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل، فاز نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي بِنتيجة (2-1) على الزّائر فريق هلال بنغازي اللّيبي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- اتحاد العاصمة 10ن

2- نادي فيوتشر 7ن

3- هلال بنغازي 3ن

4- سوبر سبورت 3ن

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بِتاريخ الـ 25 من فيفري المقبل، يلعب رجال المدرب خوان كارلوس غاريدو خارج القواعد أمام هلال بنغازي الليبي، ويُواجه نادي فيوتشر المصري المُضيّف فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِلدور ربع النّهائي.

واستنادا إلى الترتيب المنشور أعلاه، بلغ اتحاد العاصمة قبل الآوان محطّة ربع النّهائي، وتتنافس بقية فرق الفوج لاحقا على التأشيرة الثانية والأخيرة.