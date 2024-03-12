اتحاد العاصمة يتعرف على منافسه في ربع نهائي كأس الكاف

تعرف فريق اتحاد العاصمة على منافسه في ربع نهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد إجراء عملية قرعة هذا الدور.

ويواجه اتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس “الكاف”، نادي ريفرز يونايتد النيجيري، وفي حال التأهل إلى نصف النهائي، يواجه اتحاد العاصمة الفائز من مباراة أبوسليم ونهضة بركان.

وستجرى مباراة الذهاب في نيجيريا يوم 31 مارس الجاري، ويستقبل الاتحاد منافسه ريفرز يونايتد النيجيري، في مباراة العودة بالجزائر يوم 7 أفريل .

ولحساب نفس الدور أوقعت القرعة مودرن فيوتشر في مواجهة مواطنه الزمالك المصري.

وأوقعت عملية القرعة نادي أبو سليم الليبي في مواجهة نهضة بركان المغربي.

فيما ستكون المواجهة الرابعة من هذا الدور بين الملعب المالي ودريمز الغاني.