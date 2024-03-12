اتحاد العاصمة يتعرّف على مُنافسه في كأس”الكاف”

تعرّف اتحاد العاصمة، الثلاثاء، على مُنافسه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وبعد سحب “الكاف” للقرعة، أسفرت العملية على مواجهة اتحاد العاصمة لِنادي ريفرز يونايتد النيجيري.

وتُجرى مباراة الذّهاب بِنيجيريا في الـ 31 من مارس الحالي، ويُقام لقاء الإيّاب بِالجزائر في الـ 7 من أفريل المقبل.

وفي حال تأهّل فريق “سوسطارة” لِنصف نهائي كأس “الكاف”، فسيُواجه في أواخر أفريل المقبل، الفائز من مقابلتَي أبو سليم الليبي وبركان المغربي.

وكان اتحاد العاصمة قد أحرز كأس “الكاف” في نسختها الماضية.

وبِخصوص المقابلتَين الأُخريَين لِرُبع النّهائي، فسيتبارى نادي فيوتشر مع فريق الزمالك في قمّة جوارية مصرية، ويُواجه نادي الملعب المالي فريق دريمز الغاني.