-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اتحاد العاصمة يتعرّف على مُنافسه في كأس”الكاف”

علي بهلولي
  • 68
  • 0
اتحاد العاصمة يتعرّف على مُنافسه في كأس”الكاف”

تعرّف اتحاد العاصمة، الثلاثاء، على مُنافسه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وبعد سحب “الكاف” للقرعة، أسفرت العملية على مواجهة اتحاد العاصمة لِنادي ريفرز يونايتد النيجيري.

وتُجرى مباراة الذّهاب بِنيجيريا في الـ 31 من مارس الحالي، ويُقام لقاء الإيّاب بِالجزائر في الـ 7 من أفريل المقبل.

وفي حال تأهّل فريق “سوسطارة” لِنصف نهائي كأس “الكاف”، فسيُواجه في أواخر أفريل المقبل، الفائز من مقابلتَي أبو سليم الليبي وبركان المغربي.

وكان اتحاد العاصمة قد أحرز كأس “الكاف” في نسختها الماضية.

وبِخصوص المقابلتَين الأُخريَين لِرُبع النّهائي، فسيتبارى نادي فيوتشر مع فريق الزمالك في قمّة جوارية مصرية، ويُواجه نادي الملعب المالي فريق دريمز الغاني.

مقالات ذات صلة
تعيين حكام الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى

أحوال بن سبعيني غير مطمئنة

أحوال بن سبعيني غير مطمئنة

حارس مكسيكي يدخل التاريخ برقم سلبي

حارس مكسيكي يدخل التاريخ برقم سلبي

إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين

إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين

منتخب الكاميرون مهدد بالإبعاد عن النسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا

منتخب الكاميرون مهدد بالإبعاد عن النسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا

الأندية الـ 16 التي تأهّلت لِثُمن نهائي الكأس

الأندية الـ 16 التي تأهّلت لِثُمن نهائي الكأس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد