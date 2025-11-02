-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اتحاد العاصمة يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة

عمر سلامي
  • 534
  • 0
اتحاد العاصمة يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة
ح.م
تتويج اتحاد العاصمة بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة

توّج فريق اتحاد العاصمة بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة، بعد فوزه على جمعية قالمة.

وحقق فريق اتحاد العاصمة فوزا عريضا على جمعية قالمة في مباراة الإياب، برباعية نظيفة.

وكان اتحاد العاصمة قد حسم أيضا لقاء  ذهاب المباراة النهائية لصالحه بثنائية نظيفة، ليوّج بذلك عن جدارة بالكأس الممتازة لنسخة 2025 .

أولمبيك أقبو يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 18 سنة

وتوّج نادي أولمبيك أقبو بلقب الكأس الممتازة لفئة أقل من 18 سنة، بعد تعادله الإيجابي بهدفٍ لمثله أمام جمعية الشلف.

ورغم انتهاء اللقاء الذي احتضنه ملعب بومزراق بالشلف على نتيجة التعادل، إلا أن نادي أولمبيك أقبو توّج باللقب بفضل تفوقه في مجموع المبارتين.

وفاز أولمبيك أقبو في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ليحقق هذا التتويج التاريخي.

مقالات ذات صلة
الجزائر تتوّج بلقب البطولة المغاربية لليوسيكان بيدو بقسنطينة

الجزائر تتوّج بلقب البطولة المغاربية لليوسيكان بيدو بقسنطينة

أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

غينيا الإستوائية مُنافسة الجزائر مع مَن ستلعب ودّيا؟

غينيا الإستوائية مُنافسة الجزائر مع مَن ستلعب ودّيا؟

هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

حسام عوار يواصل التألق مع فريقه اتحاد جدة

حسام عوار يواصل التألق مع فريقه اتحاد جدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد