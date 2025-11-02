اتحاد العاصمة يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة

تتويج اتحاد العاصمة بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة

توّج فريق اتحاد العاصمة بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة، بعد فوزه على جمعية قالمة.

وحقق فريق اتحاد العاصمة فوزا عريضا على جمعية قالمة في مباراة الإياب، برباعية نظيفة.

وكان اتحاد العاصمة قد حسم أيضا لقاء ذهاب المباراة النهائية لصالحه بثنائية نظيفة، ليوّج بذلك عن جدارة بالكأس الممتازة لنسخة 2025 .

أولمبيك أقبو يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 18 سنة

وتوّج نادي أولمبيك أقبو بلقب الكأس الممتازة لفئة أقل من 18 سنة، بعد تعادله الإيجابي بهدفٍ لمثله أمام جمعية الشلف.

ورغم انتهاء اللقاء الذي احتضنه ملعب بومزراق بالشلف على نتيجة التعادل، إلا أن نادي أولمبيك أقبو توّج باللقب بفضل تفوقه في مجموع المبارتين.

وفاز أولمبيك أقبو في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ليحقق هذا التتويج التاريخي.