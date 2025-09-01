اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

أعلن فريق اتحاد العاصمة تعاقده مع المهاجم الليبيري إرنست إيمانويل.

ووقع الدولي الليبيري إرنست إيمانويل، على عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

ولحد الآن استقدم فريق اتحاد العاصمة خمسة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويتعلق الأمر بكل من بودربالة، دراوي، وشي مالوم، السنغالي تيندينغ إيتانِ جونيور إيمي، والليبيري إيمانويل.

اتحاد العاصمة يتعاقد مع السنغالي تيندينغ جونيور إيمي

وأعلن فريق اتحاد العاصمة الأحد عن تعاقده مع الدولي السنغالي تيندينغ إيتانِ جونيور إيمي.

ووفع لاعب وسط الميدان مع اتحاد العاصمة على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

ورحبت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” بالوافد الجديد، وتمنت له التوفيق في مشواره مع النادي.

وبالتعاقد مع الدولي السنغالي، تيندينغ إيتانِ جونيور إيمي (24 سنة)، يصل اتحاد العاصمة إلى الصفقة الرابعة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من بودربالة، دراوي، وشي مالوم.