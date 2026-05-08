اتحاد العاصمة يريد الإطاحة بالزمالك والفوز بالكأس الثانية

بعد أسبوع من تتويجه بكأس الجزائر

سيكون اتحاد الجزائر على موعد جديد مع رفع التحدي، هذه المرة سهرة اليوم أمام نادي الزمالك المصري بمركب “5 جويلية” بالعاصمة بداية من الساعة الثامنة ليلا، وذلك في إطار لقاء الذهاب من نهائي كأس “الكاف”، وسط رغبة كبيرة في تحقيق فوز مريح يسهل المهمة خلال لقاء العودة بالقاهرة، وهذا بغية استهداف كأس ثانية هذا الموسم، بعد التتويج بكأس الجمهورية على حساب الجار شباب بلوزداد، وكذلك الحرص على البرهنة من جديد على الصعيد القاري، وإثراء خزينة النادي بلقب جديد بعد الذي أحرزه “أبناء سوسطارة” منذ 3 سنوات على حساب نادي ليانغ افريكانز التنزاني.

اتحاد الجزائر في موقع جيد لصنع الحدث من جديد، فبعد تألقه منذ أسبوع حين توج بكأس الجمهورية عن جدارة أمام شباب بلوزداد، فإن زملاء الحراس بن بوط سيكونون أمام رهان جديد لتشريف الكرة الجزائرية على الصعيد القاري، خاصة بعد المسار المميز الذي مكنهم من فرض منطقهم في منافسة كأس “الكاف”، بدليل وصولهم إلى الدور النهائي عن جدارة، حيث كان آخر تحد لهم أمام نادي أولمبيك أسفي المغربي في المربع الذهبي، ما يجعلهم يراهنون على إثراء هذه المسيرة بتتويج قاري يعيد الكرة الجزائرية إلى الواجهة من بوابة الأندية، وبالمرة تأكيد التتويج الذي حصل عليه اتحاد الجزائر عام 2023 على حساب نادي ليانغ أفريكانز التنزاني، وتتويجهم بعد ذلك بكأس السوبر الإفريقي أمام نادي الأهلي المصري. وهي معطيات تعكس المكانة التي يحتلها الاتحاد على الصعيد الإفريقي، ما يتطلب آليا مواصلة البرهنة والتأكيد لتشريف الكرة الجزائرية، وهي فرصة مهمة لصنع التميز مجددا بمناسبة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام منافس محترم بحجم وتاريخ نادي الزمالك المصري، حيث يتطلب التفاوض من موقع جيد مع متطلبات لقاء اليوم بغية تحقيق فوز مريح، والحرص على تفادي تلقي الأهداف من أجل التفاوض من موقع جيد مع متطلبات لقاء العودة الذي سيلعب في القاهرة.

وتوجد الكثير من العوامل والمعطيات في صالح اتحاد الجزائر لرفع التحدي في هذا النهائي الواعد، وفي مقدمة ذلك ديناميكية النتائج الإيجابية المسجلة في الأسابيع الأخيرة، خاصة في منافسة كأس “الكاف” التي توجت بالوصول إلى النهائي، وكذلك مسيرته في منافسة كأس الجمهورية التي توجت بلقب جديد للموسم الثاني على التوالي والعاشر من نوعه في تاريخ “أبناء سوسطارة”، ناهيك عن توفر الفريق على مدرب محنك، وهو التقني السنغالي نداي الذي له من الخبرة ما يسمح له بصنع الفارق وقلب الموازين في المواعيد الإفريقية، ناهيك عن الاستقرار الحاصل في الهيئة المسيرة منذ عودة سعيد عليق لإدارة شؤون النادي، وهو الذي منح إضافة نوعية للاتحاد كرئيس خلال التسعينيات ومطلع الألفية، ناهيك عن خبرته الإدارية والفنية التي تجعله يتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

ومن المنتظر، أن يعرف النهائي حضورا جماهيريا غفيرا في مدرجات مركب “5 جويلية” من طرف أنصار ومحبي الاتحاد الذين يأملون في فوز مريح يعكس تألق فريقهم محليا في كأس الجمهورية وقاريا في كأس “الكاف”، وهي الوقفة التي ينتظر منها الكثير لتحفيز اللاعبين على التفاوض من موقع جيد مع مجريات اللقاء بغية أداء ما عليهم أمام منافس قوي ومحنك في مثل هذه اللقاءات الهامة والحاسمة.