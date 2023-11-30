اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى جنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة سوبر سبور

شدّ وفد فريق اتحاد العاصمة الرحال، صبيحة الخميس، نحو جنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة نادي سوبر سبور.

ومن المنتظر أن يصل فريق الاتحاد إلى جنوب إفريقيا سهرة اليوم، بعد رحلة تدوم حوالي 11 ساعة، على أن يخوض الجمعة أول حصة تدريبية له، والتي ستكون خفيفة بالنظر إلى السفرية الشاقة.

ويسعى فريق اتحاد العاصمة، للعودة بنتيجة إيجابية يعزز بها صدارته للمجموعة الأولى، بعد الفوز المحقق في الجولة الأولى أمام نادي الهلال الليبي.

ويواجه نادي “سوسطارة” مضيفه سوبر سبور، هذا الأحد، بداية من الساعة الثانية زوالا، بملعب بيتر موكابا ببولوكواني، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف.