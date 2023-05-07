اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار تحسبا لمواجهة أسيك ميموزا

شدّ فريق اتحاد العاصمة، الرحال صبيحة الأحد، إلى كوت ديفوار، تحسبا لمواجهة نادي أسيك ميموزا، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

وأكد المدرب بن شيخة، في تصريحات له من مطار هواري بومدين الدولي، جاهزية التشكيلة لأداء مباراة في المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس وصفه بالقوي.

ويستفيد اتحاد العاصمة من خدمات اللاعب ميصالة مرباح، الذي سجل عودته إلى المباريات الرسمية، بمناسبة اللقاء السابق أمام شبيبة القبائل، بعد غياب دام سبعة أشهر، بسبب الإصابة.

وقبل التنقل، كان الرئيس المدير العام لمجمع “ساربور”، محمد كريم الدين حركاتي، قد أقام سهرة السبت، مأدبة عشاء على شرف الفريق بفندق الأوراسي، لتحفيزه على تحقيق نتيجة إيجابية في كوت ديفوار.

ويواجه اتحاد العاصمة مضيفه أسيك ميموزا، هذا الأربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب نصف نهائي كأس الكاف.