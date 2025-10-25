اتحاد العاصمة يعبر دون عناءٍ

عبر اتحاد العاصمة مساء السبت ودون عناء، إلى دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

وفاز الاتحاد بِنتيجة (3-0) على الضيف فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، في مباراة إيّاب الدور الثاني.

وكان فريق المدرب عبد الحق بن شيخة قد خسر بِهدف لِصفر في لقاء الذهاب بِكوت ديفوار، وهي الحصيلة العامة التي منحته بطاقة التأهّل.

وأُقيمت فعّاليات مباراة العودة بِملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة جون بيير بيسيلا من الكونغو برازافيل.

وسجّل ثلاثية فريق “سوسطارة” كلّ من: المهاجم حسام غشة في الدقيقتَين الـ 14 والـ 90+3، ومتوسط الميدان إبراهيم بن زازة في الدقيقة الـ 29. اللّذَين افتتحا عدّاد التهديف هذا الموسم.

والتحق اتحاد العاصمة بِجاره شباب بلوزداد، الذي شهد نفس المصير الإيجابي مساء الجمعة.

ويتعرّف ممثّلا الكرة الجزائرية على منافسيهم في دور المجموعات لِكأس “الكاف”، بعد سحب القرعة في الثالث من نوفمبر المقبل.