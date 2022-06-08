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رياضة

اتحاد العاصمة يعود إلى المنافسات القارّية

علي بهلولي
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اتحاد العاصمة يعود إلى المنافسات القارّية
الأرشيف
اتحاد العاصمة يُعالج "ورمه"

لُعبت مساء الأربعاء مقابلتان متأخّرتان، من عمر الجولة الـ 27 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز اتحاد العاصمة بِهدفَين دون ردّ على شباب بلوزداد، كما انتصر نادي البارادو بِهدف لِصفر على المضيف وفاق سطيف.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار المباراة الجوارية بين الاتحاد والشباب، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة. بينما أُقيمت فعّاليات مواجهة الوفاق والبارادو بِميدان “8 ماي 1945” بِسطيف، تحت إدارة حكم الساحة الدولي نبيل بوخالفة.

وسجّل هدفَي اتحاد العاصمة كلّ من المهاجمَين: عبد الفتاح بلقاسمي في الدقيقة الـ 78، رافعا غلّته إلى 8 أهداف في بطولة الموسم الحالي. وأيمن محيوس في الوقت بدل الضائع (90+2)، ممتلكا الرّصيد ذاته من الأهداف. بينما أمضى توقيع نادي البارادو لاعب الخط الأمامي آدم رجم في الدقيقة الـ 77، مُفتتحا العدّاد.

وبات شباب بلوزداد في الصدارة بِرصيد 67 نقطة، ويتموقع اتحاد العاصمة رابعا بِرصيد 57 نقطة، وارتقى نادي البارادو إلى الرّتبة الـ 5 بِرصيد 53 نقطة، وتجمّد وفاق سطيف في المركز الـ 9 بِمجموع 48 نقطة.

وهكذا ضمن اتحاد العاصمة مشاركة قارّية، أو بِالأحرى عاد إلى المنافسات في قلب الأدغال. حيث سيُشارك في كأس “الكاف” نسخة 2022-2023.

وكانت المشاركة القارّية الأخيرة لِنادي “سوسطارة” خلال موسم 2019-2020، في رابطة أبطال إفريقيا.

وبقيت جولة وحيدة في بطولة الموسم الحالي بِرقم “34”، تُجرى الجمعة والسبت المقبلَين. وبعدها مساء الثلاثاء القادم، تُقام مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 30، بين وفاق سطيف وضيفه نصر حسين داي، ثم يُسدل الستار نهائيا.

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