اتحاد العاصمة يقترب من ربع النّهائي الإفريقي

اقترب فريق اتحاد العاصمة مساء الأربعاء، من التأهّل للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وتعادل الاتحاد العاصمي سلبا مع المُنافس نادي فيوتشر المصري، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، تحت إدارة تحكيم من موريتانيا.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الأوّل، يستضيف نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي مُنافسه فريق هلال بنغازي اللّيبي، سهرة الأربعاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- اتحاد العاصمة 10ن

2- نادي فيوتشر 7ن

3- هلال بنغازي 3ن (ناقص مباراة)

4- سوبر سبورت 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بِتاريخ الـ 25 من فيفري المقبل، يلعب رجال المدرب خوان كارلوس غاريدو خارج القواعد أمام هلال بنغازي الليبي، ويُواجه نادي فيوتشر المصري المُضيّف فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِلدور ربع النّهائي.