اتحاد العاصمة يقترب من مركز الوصافة

اقترب فريق اتحاد العاصمة سهرة الثلاثاء، من مركز وصافة بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز اتحاد العاصمة بِنتيجة (1-0) على الضيف نادي شبيبة القبائل، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة يوسف قموح.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة، اللاعب عبد الفتاح بلقاسمي مهاجم اتحاد العاصمة في الدقيقة الـ 49. لِيرفع غلّته إلى 14 هدفا.

ويتموقع عبد الفتاح بلقاسمي رابعا في قائمة هدّافي البطولة الوطنية، خلف المُتصدّر بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة، الذي يحوز رصيد 18 هدفا. والوصيفَين محمد الأمين عمورة مهاجم وفاق سطيف رفقة أمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد، بِمجموع 15 هدفا.

وبات اتحاد العاصمة بعد هذا الفوز يجمع 59 نقطة في المركز الـ 4، مُتخلّفا عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 10 نقاط، وعن الوصيفَين وفاق سطيف وشبيبة الساورة بِفارق 3 نقاط. وتشغل شبيبة القبائل الرّتبة الـ 7 بِمجموع 52 نقطة.

ومازالت في لائحة شبيبة القبائل مقابلتان متأخّرتان، أمام وداد تلمسان وشبيبة سكيكدة، تُلعبان في تاريخ لاحق. عِلما أن بقية أندية النخبة خاضت 34 مباراة.