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رياضة

اتحاد العاصمة ينسحب بِكِبرياءٍ من “سيرك” النّظام المغربي

علي بهلولي
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اتحاد العاصمة ينسحب بِكِبرياءٍ من “سيرك” النّظام المغربي
الأرشيف

انسحب نادي اتحاد العاصمة مساء الأحد من مواجهة مُضيّفه فريق نهضة بركان المغربي.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة بِرسم إيّاب نصف نهائي منافسة كأس “الكاف”، الأحد انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري.

وفضّل مسؤولو اتحاد العاصمة عدم خوض المباراة، بِسبب إصرار إدارة فريق نهضة بركان على اللّعب بِقميص رُصّعت عليه خريطة، وقد ضمّ فيها المُحتلّ المغربي عنوة تراب الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية.

وينصّ قرار الجمعية العامّة للأمم المتّحدة 34/37، الصّادر في الـ 21 من نوفمبر 1979، على حقّ شعب الصّحراء الغربية في تقرير المصير.

وحضر لاعبو اتحاد العاصمة إلى ملعب مباراة العودة، لكنّهم رفضوا الدخول إلى أرضية الميدان للسبب المذكور أعلاه، قبل الانسحاب.

وقبل هذه المباراة، كان مسؤولو الاتحاد العاصمي قد رفعوا شكوى لدى المحكمة الرّياضية الدولية (التاس) بِمدينة لوزان السويسرية، رفضا للحكم الجائر الذي أصدرته “الكاف”.

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