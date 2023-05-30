اتحاد العاصمة يوضح بخصوص حادث غرف الملابس في ملعب دار السلام

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة بيانا بخصوص المضايقات والممارسات الغريبة التي تعرض لها الفريق، في ملعب “بينجامين مكابا ستاديوم” بدار السلام، قبيل مواجهة يونغ أفريكانز في ذهاب نهائي كأس الكاف.

وأكدت إدارة الاتحاد أن خبرتها في السفريات الإفريقية مكنتها من من إفشال المخطط الذي كان الهدف منه ضرب استقرار النادي قبل لقاء مصيري، عندما تمّ استعمال مادة غازية مجهولة المصدر في غرفة تغيير الملابس.

وأضافت: “تلقّت الإدارة معلومات تفيد عن إمكانية تعرّض الفريق إلى مضايقات، وأوفدت على إثر ذلك مبعوثا لتقفي الأمور قبل وصول الوفد”.

وتابعت: “ولحسن حظ فريقنا، أنّ أحد أعضاء بعثة الاتحاد تفطّن للأمر قبل وصول اللاعبين إلى الملعب، حيث قدّم شكوى لممثلي الإتحاد الإفريقي الذين دوّنوا بدورهم تقريرا حول الحادثة.

وختمت: “قصد الحفاظ على سلامة اللاعبين وضمان السير الحسن للمباراة، هدّدنا بالانسحاب، ما جعل ممثلو الإتحاد الإفريقي يتدخّلون ويقدّمون ضمانات بعدم تكرار تلك التصرفات”.