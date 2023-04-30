اتحاد العاصمة يُبْعِدُ الجيش الملكي المغربي ويتأهّل

يُواجه مُنافسا إيفواريا في نصف النّهائي

أزاح فريق اتحاد العاصمة سهرة الأحد عن طريقه نادي الجيش الملكي المغربي، وتأهّل لِنصف نهائي كأس “الكاف”.

وخسر الاتحاد بِنتيجة (2-3) أمام الجيش الملكي المغربي، لِحساب إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد فاز داخل القواعد ذهابا بـ (2-0)، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلته للمربّع الذّهبي.

ولُعبت مباراة العودة بِالعاصمة المغربية الرباط، تحت إدارة ثلاثي تحكيم مصري، أضاف 13 دقيقة للشوط الثاني.

وسجّل ثنائية فريق “سوسطارة” في مواجهة العودة كلّ من: المدافع سعدي رضواني في الدقيقة الـ 12، والمهاجم خالد بوسليو في الدقيقة الـ 78.

وتلقّت شباك حامي العرين أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة ثلاثة أهداف، في الدقائق الـ 8 والـ 60 والوقت بدل الضّائع (90+7). مع الإشارة إلى أن الهدف الأوّل وقّعه متوسّط الميدان أسامة شيتة ضد مرماه في الدقيقة الـ 8.

ويلعب رجال المدرب عبد الحق بين شيخة نصف نهائي كأس”الكاف”، ضد فريق أسيك ميموزا الإيفواري.

ويستفيد فريق الأحمر والأسود من خوض مباراة العودة بِالجزائر، سواء تعلّق الأمر بِنصف النّهائي، أو النّهائي إن بلغ هذه المحطّة الختامية.

جدول نصف النّهائي، مع تنظيم مقابلتَي الذّهاب بِملعبَي الناديَين المذكورَين في الأوّل:

الذّهاب في الـ 10 من ماي 2023، والإيّاب في الـ 17 من الشهر ذاته.

يانغ أفريكانز التنزاني – مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

أسيك ميموزا الإيفواري – اتحاد العاصمة

جدول النّهائي: الذّهاب في الـ 28 من ماي المقبل، والإيّاب في الـ 3 من جوان القادم.