اتحاد العاصمة يُفرّط في فوز بِالمغرب

استهلّ فريق اتحاد العاصمة سهرة السبت رحلة الدّفاع عن لقبه الإفريقي، بِطريقة حسنة إلى حدّ ما في المغرب. ولو أنّه كان بِإمكانه حصد انتصار في المُتناول.

وتعادل اتحاد العاصمة بِهدف لِمثله مع مُضيّفه نادي الفتح المغربي، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِالعاصمة المغربية الرباط، تحت إدارة حكم الساحة الليبي محمد المبروك.

وسجّل هدف فريق “سوسطارة”، القائد والمدافع زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 45.

واهتزّت شباك الحارس أسامة بن بوط حامي عرين فريق الأحمر والأسود بِهدف من الفتح الرباطي، في الدقيقة الـ 84.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار لقاء العودة، سهرة الفاتح من أكتوبر المقبل.

وقبل ذلك، ورغم أنّه فرّط نوعا ما في فوز كان في مُتناوله، إلّا أن فريق المدرب عبد الحقّ بن شيخة بات وقد عبّد طريقه نحو دور المجموعات، وأيضا الدّفاع عن لقبه القارّي الذي ناله في النّسخة الماضية. شريطة المواصلة على هذا النّسق الإيجابي الذي ميّزه في لقاء الذّهاب، وأيضا مباراة الكأس الإفريقية الممتازة أمام الأهلي المصري.