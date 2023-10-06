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رياضة

اتحاد العاصمة يُواجه هذه الأندية الإفريقية

علي بهلولي
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اتحاد العاصمة يُواجه هذه الأندية الإفريقية
ح.م

أُزيح السّتار، الجمعة، عن مُنافسي فريق اتحاد العاصمة في دور المجموعات لِمنافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد أن سحبت “الكاف” القرعة بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، عِلما أن نادي”سوسطارة” هو بطل النّسخة الماضية.

وسيُواجه اتحاد العاصمة في الفوج الأوّل، كلّا من أندية فيوتشر المصري وسوبر سبور الجنوب إفريقي وهلال بنغازي الليبي.

وتُجرى الجولات الستّ ما بين الـ 26 من نوفمبر المقبل والـ 3 من مارس 2024، وبعدها يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي.

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