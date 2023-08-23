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اتحاد العمال في البرازيل يؤكد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي

الشروق أونلاين
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اتحاد العمال في البرازيل يؤكد دعمه لكفاح الشعب الصحراوي
أرشيف
الصحراء الغربية

 أكد الاتحاد العام للعمال في البرازيل دعمه لكفاح الشعب الصحراوي، مطالبا بإنهاء الاحتلال المغربي لإقليم الصحراء الغربية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة النقابية البرازيلية في ختام مؤتمرها الخامس عشر، أن الاتحاد يؤكد “دعمه غير المشروط لكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال الوطني”.

ودعا البيان الأمم المتحدة إلى “تسهيل ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. من خلال تنظيم استفتاء عادل وحرّ ونزيه”.

وأدان الاتحاد “انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”. وطالب “بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين”.

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