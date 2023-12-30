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رياضة

اتحاد الكرة الأردني يدعو المجتمع الرّياضي الدولي إلى مُعاقبة الصّهاينة

الشروق الرياضي
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اتحاد الكرة الأردني يدعو المجتمع الرّياضي الدولي إلى مُعاقبة الصّهاينة
ح.م
مقرّ اتحاد الكرة الأردني.

دعا اتحاد الأردن لِكرة القدم، السبت، المجتمع الرّياضي الدولي إلى مُعاقبة مسؤولي الرّياضة الصّهاينة، بِسبب ما يُعانيه الشعب الفلسطيني البريء والأعزل.

وجاء في بيان نشره اتحاد الكرة الأردني مُطالبا المجتمع الرّياضي الدولي بِضرورة: “اتخاذ إجراءات تنسجم مع المواثيق والقوانين الدولية، بِفرض العقوبات الرّياضية المشدّدة والرّادعة، على الاتحادات الرّياضية في إسرائيل، وعزلها بِشكل كامل وفوري، عن المجتمع الرّياضي الدولي، وإبعاد وتجميد منتخباتها وأنديتها ولاعبيها وممثليها، عن أي بطولات أو تجمّعات، لِحين انصياع دولة الاحتلال للمطالبات الدولية، بِوقف الاعتداءات والجرائم البشعة بِحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وتوفير ممرّات آمنة لِتدفّق المساعدات الإنسانية العاجلة”.

وأضاف: “لقد أدّى التجاهل الصّارخ للقوانين الأخلاقية والإنسانية، إلى تحويل مرافق كرة القدم في غزة إلى مواقع للأذى والإذلال والإساءة للمدنيين والأطفال الأبرياء، وجرّده من غرضه الأساسي كمساحات للفرح والأمل”.

واختتم اتحاد الكرة الأردني البيان يقول: “.. خاصّة وأن انتهاج الصّمت في هذه الظروف المفصلية، ما هو إلا شكل من أشكال المشاركة وشرعنة ممارسات الاحتلال الدّموية”.

وكانت “الفيفا” قد سارعت إلى معاقبة الكرة الروسية بِالإيقاف في أواخر سنة 2021، استجابة للقوى الغربية المُنحازة إلى أوكرانيا، بينما لازمت صمت المقابر تُجاه الجرائم الهمجية للصّهاينة ضدّ الفلسطينيين. كما فعلت اللجنة الدولية الأولمبية بِالمثل مع منتخبات روسيا للرّياضات الأخرى، وتجاهلت وحشية الصّهاينة.

ولم يتوقّف اتحاد الكرة الأردني عند حدود الرّياضة، بل دعا المجتمع الدولي إلى أبعد من ذلك، وهو وقف العدوان الصّهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني البريء والأعزل.

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