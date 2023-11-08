اتحاد الكرة الإنجليزي “يتعامى” ولا يُعاقب لاعبا صهيونيا أساء للفلسطينيين

ما زال اتحاد إنجلترا لِكرة القدم وإدارة نادي توتنهام يُلازمان صمت المقابر، رغم علمهما بِالمنشور الوقح للاعب الدولي الصّهيوني مانور سولومون.

ويرتدي المهاجم الصّهيوني مانور سولومون زيّ نادي توتنهام الإنجليزي.

وأدرج مانور سولومون في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” منشورا، يزعم فيه أن تفجير المستشفى الفلسطيني عمل ارتكبته حركة حماس! وعلّق بِوقاحة: “يقتلون شعبهم ويلومون إسرائيل”!؟

وإذا كانت إدارة منصّة “إنستغرام” أقدمت على تجميد صفحة اللاعب الصّهيوني، فإن اتحاد الكرة الإنجليزي وإدارة نادي توتنهام لم يتحرّكا لِمُعاقبة هذا اللاعب، مادام المنشور لا يستهدف الصّهاينة والشّواذ!

وعوقب عدّة لاعبين مسلمين في أنديتهم الغربية بِسبب تعاطفهم مع الفلسطينيين، أبرزهم الدولي الجزائري يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي.