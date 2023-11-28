اتحاد الكرة الفلسطيني يُخاطب رئيس “الفيفا” بِشأن همجية الصّهاينة

منتخب فلسطين قبيل انطلاق إحدى مقابلتَيه في تصفيات كأس العالم، شهر نوفمبر 2023.

طالب اتحاد الكرة الفلسطيني رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، بِاتّخاذ موقف صريح وشجاع ضدّ همجية المُحتلّ الصّهيوني.

وفي أحدث بيان له، دعا اتحاد الكرة الفلسطيني الهيئة الدولية للعبة، والتي يقع مقرّها بِمدينة زوريخ السويسرية، إلى:

– إدانة الاعتداءات على المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمرافق الرياضية في فلسطين، وخاصّة في قطاع غزة.

– الدّعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدوانية، بِما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة الصادر في الـ 27 من أكتوبر 2023.

– حثّ الحكومات المعنية على إنهاء الحصار الكامل على غزة، وإنشاء ممرّات إنسانية دائمة لِتوصيل الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والمياه والموارد الطبية والوقود في جميع أنحاء غزة، وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية، وتمكين وكالات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى غزة، ومواصلة جهودها لإنقاذ حياة الفلسطينيين المُتضرّرين.

– دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وفقا لِمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصّلة، تُجاه إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الميز العنصري، الذي وصفته المنظّمات الحقوقية الرّائدة وخبراء الأمم المتحدة بـ “ميز عنصري” ضد الفلسطينيين.

واختتم اتحاد فلسطين لِكرة القدم البيان، قائلا: “قد ينظر البعض إلى كرة القدم على أنها مجرّد لعبة، فإننا نُدرك أن أهمّيتها تمتدّ إلى ما هو أبعد من ذلك. تتمتّع كرة القدم بِالقدرة على إحداث التغيير. لعبت قرارات الهيئات الإدارية لِكرة القدم دورا هامّا في إنهاء الميز العنصري في جنوب إفريقيا. لقد تحرّكت في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا، ودافعت بِاستمرار عن حقوق الإنسان للجميع. إذا اتّحدنا بِالتزام مشترك ورغبة حقيقية في التغيير الإيجابي، فإن كرة القدم لديها القدرة على إحداث تأثير مُفيد في فلسطين أيضا، والمساهمة في تحقيق الأفضل لنا وللعالم الذي نعيش فيه”.