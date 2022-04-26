اتحاد الكرة الكاميروني يردّ بعد تصريحات بلماضي

يعتزم اتحاد الكاميرون لكرة القدم مقاضاة نظيره الجزائري والناخب الوطني جمال بلماضي، لدى “الفيفا”.

وقال اتحاد الكرة الكاميروني في بيان له نشره مساء الإثنين، إنه يحتفظ بِحقّ متابعة “الفاف” وبلماضي لدى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي للعبة، في الأيّام القليلة المقبلة.

وفسّر اتحاد الكاميروني لِكرة القدم سبب إقدامه على هذه الخطوة، بِالتصريحات التي أطلقها بلماضي، خلال مقابلة إعلامية أدلى بِها للقناة الإلكترونية لـ “الفاف”، وعبارته “تآمر إثنَين إلى ثلاث شخصيات”.

وزعمت الهيئة المسؤولة عن تسيير شؤون الكرة الكاميرونية، أن بلماضي يُلمّح إلى شراء صامويل إيتو (رئيس الاتحاد) لِذمّة الحكم الغامبي بكاري غاساما.

ويأتي هذا البيان، في وقت مازالت فيه “الفيفا” لم تحسم بعد أمر مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني. بعد التظلّم الذي تقدّمت به الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.