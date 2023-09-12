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رياضة

اتحاد الكرة الهولندي يدفع فدية لِقراصنة إلكترونيين

الشروق الرياضي
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اتحاد الكرة الهولندي يدفع فدية لِقراصنة إلكترونيين
شعار اتحاد هولندا لِكرة القدم.

قال اتحاد هولندا لِكرة القدم إنّه دفع فدية لِقراصنة إلكترونيين، تسلّلوا واستولوا على معلومات وبيانات قيّمتَين تخصّ لاعبي منتخب هذا البلد.

وأوضح اتحاد الكرة الهولندي أن المعلومات المسروقة تتعلّق بِجوازات سفر لاعبي منتخب بلادها، وكشوفات الرّواتب، ومقرّات السّكن، والبيانات الطبّية، وغيرها من الأمور.

وأضاف في أحدث بيان له أنه لم يجدّ حلّا آخر، غير دفع فدية لِهؤلاء القراصنة الإلكترونيين المجهولين، تفاديا لِنشر البيانات والمعلومات. دون أن يذكر رقم المبلغ.

واستنادا إلى القناة التلفزيونية اللّكسمبورغية “آر تي آل نيوز”، فإن اتحاد الكرة الهولندي دفع مبلغ يتجاوز رقم مليون أورو، وزعمت أن القراصنة الإلكترونيين روسيون. مُضيفة أن الهيئة الهولندية للعبة أعادت النّظر في السياسة الأمنية، على غرار جلب أجهزة حواسيب جديدة للموظّفين، وتنصيب كاميرات مراقبة، وأمور أخرى.

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