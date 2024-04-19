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رياضة

اتحاد الكرة الهولندي يُصدر بيانا يهمّ “أنيس حاج موسى”

علي بهلولي
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اتحاد الكرة الهولندي يُصدر بيانا يهمّ “أنيس حاج موسى”
ح.م
أنيس حاج موسى بِزيّ نادي فيتاس أرنهايم الهولندي.

أصدر اتحاد هولندا لِكرة القدم، الجمعة، بيانا يهمّ النّادي المحلّي فيتاس أرنهايم الذي يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

وكان المهاجم حاج موسى (22 سنة) قد انضمّ إلى فريق فيتاس أرنهايم الهولندي في الفاتح من فيفري الماضي، مُعارا لِفترة قصيرة تدوم حتّى الصّيف المقبل.

وسلّط اتحاد الكرة الهولندي عقوبة إنزال فريق فيتاس أرنهايم إلى القسم الثاني، بعد أن خصم 18 نقطة من رصيده.

وكان هذا الفريق يحوز 19 نقطة بعد خوضه 30 مباراة، وقبل 4 جولات عن إسدال ستار البطولة الهولندية للقسم الأوّل. فبات يملك رصيد (-1) في المركز الـ 18 والأخير، مُبتعدا بِفارق 26 نقطة عن صاحب الرّتبة الـ 15. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل الأندية الثلاثة الأخيرة.

وفسّر اتحاد الكرة الهولندي الحكم الصّادر، بِكون إدارة نادي فيتاس أرنهايم خرقت اللّوائح الخاصّة بِانتدابات اللاعبين. وبِعبارة أدقّ، قدّمت معلومات خاطئة بِخصوص الكشوفات الطبّية، بعد جلبها للاعبين جدد.

ولم يكشف اتحاد الكرة الهولندي عن أسماء اللاعبين المُنتدبين، أو فترة سوق التحويلات، المعنيين بِهذه العقوبة.

ولِحُسن حظّ أنيس حاج موسى، فإنه سينتقل بِصفة رسمية في الصّيف المقبل إلى نادي فينورد روتردام الهولندي، ولِمدّة 5 مواسم. بعد اتّفاق حصل في الفترة الأخيرة بين مسؤولي هذا الفريق ونظرائهم لدى نادي باترو آيسدن من القسم الثاني البلجيكي، الذين كانوا يملكون عقد الدولي الجزائري حتّى الـ 30 من جوان 2025.

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