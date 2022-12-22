اتحاد الكرة وشبيبة الساورة يتعاطفان مع الإعلامي “حمزة بركاوي”

أبدى الاتحاد الجزائري لِكرة القدم وإدارة نادي شبيبة الساورة تعاطفهما مع إعلامي قناة “الشروق نيوز” حمزة بركاوي، الذي يُعاني متاعب صحّية.

جاء ذلك في أحدث بيان لِاتحاد الكرة الجزائري و نادي “نسور” بشار.

ويُعاني الإعلامي حمزة بركاوي من داء الملاريا، كان قد تعرّض له خلال تغطيته لِنهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم بِالكاميرون في جانفي الماضي.

نسألُ اللهَ بِأسمائه الحسنى وبِصفاته العلا وبِرحمته التي وسعت كلّ شيء، أن يُشفيَ الزّميلَ حمزة بركاوي وسائر مرضى المسلمين.