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رياضة

اتحاد الكرة يُحذّر الأندية من هذه “الظّاهرة”

علي بهلولي
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اتحاد الكرة يُحذّر الأندية من هذه “الظّاهرة”

طالب اتحاد الكرة الجزائري أندية البطولة الوطنية بِمختلف أقسامها، بِضرورة توفير الأمن قبل وأثناء وبعد تنظيم المقابلات الرّسمية.

وفي لائحة تذكيرية بعثت بها هيئة الرّئيس وليد سعدي إلى الأندية، جاء فيها:

لا يحقّ الجلوس في دكّة البدلاء أو هوامش الملعب، سوى للأشخاص الذين يمتلكون إجازة، وهي وثيقة لا يمكن استعارتها للآخرين، حتّى ولو كان البديلُ يملك إجازة.

إذا استمرّ بقاء الأشخاص الغرباء في دكّة البدلاء أو هوامش الملعب لِمدّة 15 دقيقة، فيجب على الحكم إلغاء المباراة، على أن يتحمّل النادي المُستضيف عواقب القرار المُتّخذ.

إذا دخل أشخاص غرباء إلى أرضية الميدان، فعلى محافظ اللّقاء تنبيه حكم السّاحة، حتّى يُغادروا مكانهم. وإذا استمرّ بقاؤهم لِمدّة 15 دقيقة، يُلغي الحكم المباراة، ويتحمّل النادي المستضيف عواقب القرار المُتّخذ.

ومعلوم أن الأشخاص الغرباء أحد الأطراف التي تذكي جذوة العنف في الملاعب، وعادة ما يدخلون إلى أرضية الميدان أو هوامشه أو غرف حفظ الملابس، أو حتّى المنصّة الشرفية (أحيانا يحتكرون لِأنفسهم مقاعد رجال الصّحافة)، بِتواطؤ من مسؤولي الأندية أو الإدارة التي تُسيّر المنشأة الرّياضية.

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